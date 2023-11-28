Підозрюваного взято під варту з альтернативою внесення застави на чималу суму.

Суд обрав запобіжний захід чинному народному депутату, якого впіймали на підкупі топпосадовців у сфері відновлення - він пропонував хабар за неправомірне виділення 1 млрд гривень на свої проекти.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, сьогодні, 28 листопада, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід народному депутату, якого викрили на наданні неправомірної вигоди Віцепрем'єр-міністру з відновлення України - Міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України та Голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

"Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене виконувачем обов'язків Генерального прокурора, та застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 40,260 млн грн застави, та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення. Строк триманні під вартою - 2 місяці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суд ухвалив взяти підозрюваного під варту у залі суду.

Справа Лабазюка - що відомо

21 листопада САП повідомила, що чинного народного депутат впіймали на підкупі топпосадовців. Згідно з повідомленням, народний обранець, діючи за попередньою змовою з директором акціонерного товариства, запропонував двом посадовцям неправомірну вигоду за виділення 1 млрд грн додаткового фінансування робіт, яке виконувало підконтрольне їм зазначене товариство. Пропонована сума неправомірної вигоди мала становити від 3% до 5% від обсягу фінансування.

У САП зауважували, що віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України та голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, яким пропонувались хабарі, співпрацювали з НАБУ та САП та сприяли розслідуванню протиправних дій.

Депутату та його спільнику - керівнику суб’єкта господарювання було повідомлено про підозру. Джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що мова йде про народного депутата від депутатської групи "Партія "За майбутнє" Сергія Лабазюка.

За даними слідства, підозрювані надали особам, які займають особливо відповідальне становище в уряді України, частину хабаря у розмірі 150 тис. доларів США.

Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

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