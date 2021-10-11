Чоловіку призначили п'ять років позбавлення волі, однак з іспитовим терміном в один рік.

На Рівненщині за стрілянину в цуценят суд визначив чоловіку п'ять років позбавлення волі, але з іспитовим строком в один рік.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області, вирок 46-річному чоловіку виніс Здолбунівський районний суд.

10 серпня обвинувачений із пневматичної гвинтівки одне цуценя застрелив, влучивши в голову, а у друге двічі стріляв, але його вдалося врятувати.

Слідчі повідомили 46-річному здолбунівчанину про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 299 КК України - жорстоке поводження з тваринами, вчинене з особливою жорстокістю.

Читайте такожПродавець шаурми встромив ніж у спину спанієля (відео)У поліції зазначають, що свою вину під час судового засідання чоловік визнав повністю та активно співпрацював зі слідством, що стало пом'якшуючою обставиною у призначенні покарання.

Суд визнав стрілка винним у вчиненні кримінального правопорушення і призначив йому покарання - позбавлення волі на строк п'ять років. Утім, чоловіка звільнили від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він упродовж іспитового терміну в один рік не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього судом обов'язки.

Зокрема, засуджений зобов'язаний періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання або роботи.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у Здолбунові чоловік вирішив поквитатися з безпритульним собакою, який напередодні начебто на нього кидався.

"Він хотів вистрелити в того із пневматичної гвинтівки, однак промахнувся та поцілив у голову щеняти. Після цього знову здійснив декілька пострілів та двічі поцілив у інше щеня", - розповідали в поліції.

Правоохоронці на місці виявили загибле цуценя, а ще одне лежало поранене неподалік - його згодом обстежили у ветклініці, виявили кулю та надали необхідну допомогу.

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Автор: Надя Пришляк