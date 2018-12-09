В Одесі «євробляха» протаранила тюремну стіну (фото)
10:23, 09 грудня 2018Інциденти
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Пролом, що утворився у стіні виправної колонії, ліквідують співробітники пенітенціарної служби.
В Одесі BMW пробив тюремну стіну / фото Думська
В Одесі автомобіль BMW з європейськими номерами вилетів з дороги та пробив стіну виправної колонії №51 на Люстдорфській дорозі.
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Як повідомляє «Думська», машина їхала у бік Першої станції. За кермом перебувала дівчина, поруч їхав пасажир – хлопець. За словами водія, її підрізала «Мазда», після чого вона влетіла в стовп і задом в'їхала в огорожу.
В результаті аварії ніхто не постраждав. Пролом, що утворився у стіні виправної колонії, ліквідують співробітники пенітенціарної служби.
Думська
Думська
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