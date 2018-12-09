этот материал доступен на русском

В Одесі «євробляха» протаранила тюремну стіну (фото)

10:23, 09 грудня 2018
Інциденти
80 0
В Одесі BMW пробив тюремну стіну / фото Думська

Читайте такожВ Одесі затримано 12 футбольних фанатів

Як повідомляє «Думська», машина їхала у бік Першої станції. За кермом перебувала дівчина, поруч їхав пасажир – хлопець. За словами водія, її підрізала «Мазда», після чого вона влетіла в стовп і задом в'їхала в огорожу.

В результаті аварії ніхто не постраждав. Пролом, що утворився у стіні виправної колонії, ліквідують співробітники пенітенціарної служби.

Думська
Думська

Раніше у Житомирі в результаті ДТП за участю автомобіля швидкої допомоги постраждали 8 людей.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ДТП#Одесса