В Одесі «євробляха» протаранила тюремну стіну (фото)

Пролом, що утворився у стіні виправної колонії, ліквідують співробітники пенітенціарної служби.

В Одесі автомобіль BMW з європейськими номерами вилетів з дороги та пробив стіну виправної колонії №51 на Люстдорфській дорозі.

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Як повідомляє «Думська», машина їхала у бік Першої станції. За кермом перебувала дівчина, поруч їхав пасажир – хлопець. За словами водія, її підрізала «Мазда», після чого вона влетіла в стовп і задом в'їхала в огорожу.

В результаті аварії ніхто не постраждав. Пролом, що утворився у стіні виправної колонії, ліквідують співробітники пенітенціарної служби.

Раніше у Житомирі в результаті ДТП за участю автомобіля швидкої допомоги постраждали 8 людей.