Військові відправили у небо свій літак на перехоплення літального апарату, який незаконно перетинав кордон.

Правоохоронні органи затримали чотирьох осіб, які за допомогою літака Ан-2 здійснювали польоти з України в Румунію.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, проліт літального апарату типу Ан-2 з України в Румунію та зворотно зафіксували сьогодні на світанку прикордонники відділу "Порубне" Чернівецького загону.

Літак відстежувався оперативними групами Держприкордонслужби, тож коли він вирушив до кордону, інформація була передана прикордонним нарядам.

"Про це прикордонний наряд відразу повідомив до підрозділу ППО Збройних Сил України, який теж виявив повітряну ціль. Крім того, в рамках взаємодії з військового аеродрому в повітря піднявся військовий літак для примусової посадки літального апарату", - зазначили у ДПСУ.

Невдовзі під час приземлення літака на одному з аеродромів в Косівському районі Івано-Франківської області, за десятки кілометрів від кордону, правоохоронці затримали 4 осіб. Після приземлення літака ті намагалися втекти автомобілем.

Проводяться заходи фіксації правопорушень, зокрема, за незаконне переміщення сигарет в Румунію. Відкрите кримінальне провадження за ст. 334 (Порушення правил міжнародних польотів) Кримінального кодексу.

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Автор: Віталій Саєнко