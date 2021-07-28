Люди, що відпочивали на річці Прут, тричі бачили "бриючий політ", а на четвертому колі повітряне судно зазнало аварії.

Очевидці падіння літака на Прикарпатті, в Івано-Франківській області, випадково зняли на відео останні секунди польоту. Кадри трагедії, в якій загинули троє пасажирів-іноземців і один пілот-українець, вже сколихнули мережу.

На відео, яке випадкові свідки падіння літака опублікували на YouTube, можна побачити, як повітряне судно різко падає.

Очевидці розповіли, передає ТСН, що вони відпочивали на річці Прут. Компанія людей спостерігала, як літак зробив три кола на"бриючому польоті". У момент, коли випадкові свідки вирішили зняти все на відео і включили камеру, повітряний засіб зазнав аварії.

Читайте такожНа Миколаївщині неповнолітня звинуватила колишнього хлопця в зґвалтуванні на очах у її бабусіЛітак почав різко падати, потім він спалахнув і з'явився чорний дим. Коментатори відзначають, що момент аварії виглядає дійсно жахливо.

Трагедія на Прикарпатті: що відомо про падіння літака - довідка УНІАН

28 липня, приблизно о 13.30 спортивний легкомоторний літак WT-10 Advantic впав на житловий будинок у Коломийському районі Івано-Франківської області.

Під час аварії загинули четверо людей - пілот і три пасажири.

Загиблий пілот - Ігор Табанюк. Він був одним з найдосвідченіших пілотів України, разом з мандрівником Дмитром Комаровим він ставив рекорд по якомога більшій кількості відвідування аеродромів в країні лише за три доби.

Пасажири, які загинули на борту літака - хасиди з США. Вони були з групи, яка прибула на відпочинок в цей район.

У будинку, на який впав літак, на момент трагедії знаходилися люди - мати з двома дітьми. Вони встигли врятуватися, вчасно вибігши на вулицю.

Раніше УНІАН вже повідомляв про те, що літак, що летів з Києва терміново сів у Грузії. Рейс Київ – Батумі авіакомпанії Yanair не зумів з першого разу приземлитися в пункті призначення.

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Автор: Поліна Кузенко