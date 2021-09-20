Правоохоронці перевіряють причетність чоловіка до аналогічних злочинів, скоєних в інших столичних школах.

Суд вирішив, що підозрюваний у розбещенні 8-річної дівчинки в одній зі шкіл Києва має перебувати під вартою.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

"За клопотанням ювенальних прокурорів Деснянської окружної прокуратури міста Києва чоловіку, який вчинив розпусні дії відносно 8-річної дівчинки, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – наголошується у повідомленні.

Перевіряється причетність підозрюваного до аналогічних злочинів, скоєних минулого тижня у двох інших школах столиці.

Нагадаємо, 15 вересня до правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік, перебуваючи в школі у Деснянському районі Києва, у приміщенні туалету перегородив вихід з кабінки 8-річній дівчинці та наказав їй оголити своє тіло. Налякана дівчинка виконала вимоги чоловіка. Вчинивши розпусні дії, зловмисник втік.

17 вересня правоохоронці затримали чоловіка. Ним виявився 49-річний мешканець столиці. Йому було повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи). Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

За даними поліції, раніше він вже двічі відбував покарання в місцях позбавлення волі за вчинення аналогічних злочинів.

Останній раз – на підставі вироку Голосіївського райсуду Києва, винесеного у 2019 році, був засуджений до 12 років позбавлення волі, але 10 вересня 2021 року був звільнений на підставі так званого "закону Савченко" (екс-нардеп Надія Савченко).

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Автор: Наталія Хаджі