Потерпілу дитину, її молодших брата і сестру вилучили із сім'ї соціальні служби.

В Одеській області заарештовано чоловіка, який підозрюється в розбещенні своєї 5-річної доньки.

Читайте такожУ Києві матір морила голодом 6-річну дівчинку (фото, відео)Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, за клопотанням ювенальних прокурорів Березовської окружної прокуратури вчора взято під варту 30-річного житель Миколаївського району області.

За версією слідства, в листопаді минулого року чоловік у приватному будинку, в якому проживає сім'я, вчинив розпусні дії стосовно своєї доньки, якій на той момент було 5 років.

Як пояснили у відомстві, чоловіка заарештовано лише зараз у зв'язку з тим, що потрібен час на проведення відповідних перевірок і експертиз.

Розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 156 (розбещення малолітніх) Кримінального кодексу України.

Як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, про те, що трапилося, поліцію повідомила мати підозрюваного, дізнавшись про це від внучки.

На даний час потерпілу дівчинку, її молодших брата і сестру вилучили із сім'ї соціальні служби. Четверта дитина - немовля - зараз знаходиться з матір'ю.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова