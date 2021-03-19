В Одеській області заарештовано чоловіка, який підозрюється в розбещенні своєї 5-річної доньки.
Читайте такожУ Києві матір морила голодом 6-річну дівчинку (фото, відео)Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, за клопотанням ювенальних прокурорів Березовської окружної прокуратури вчора взято під варту 30-річного житель Миколаївського району області.
За версією слідства, в листопаді минулого року чоловік у приватному будинку, в якому проживає сім'я, вчинив розпусні дії стосовно своєї доньки, якій на той момент було 5 років.
Як пояснили у відомстві, чоловіка заарештовано лише зараз у зв'язку з тим, що потрібен час на проведення відповідних перевірок і експертиз.
Розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 156 (розбещення малолітніх) Кримінального кодексу України.
Як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, про те, що трапилося, поліцію повідомила мати підозрюваного, дізнавшись про це від внучки.
На даний час потерпілу дівчинку, її молодших брата і сестру вилучили із сім'ї соціальні служби. Четверта дитина - немовля - зараз знаходиться з матір'ю.
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