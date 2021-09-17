Інформація про чоловіка буде внесена до реєстру засуджених за педофілію.

У Києві до 5 років позбавлення волі засуджено 45-річного чоловіка за вчинення розпусних дій у дитячих поліклініках.

Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, 45-річний киянин вчинив розпусні дії відносно двох малолітніх дівчат (ч. 2 ст. 156 КК України).

Слідство встановило, що восени 2019 року чоловік, перебуваючи в приміщеннях дитячих поліклінік в Деснянському районі Києва, вчинив розпусні дії відносно двох малолітніх дівчат, яким на час вчинення кримінального правопорушення було 4 та 5 років.

"Встановлено, що чоловік, користуючись тимчасово відсутністю сторонніх осіб, демонстрував свій статевий орган дівчинці, яку помітив в коридорі поліклініки на просп. Маяковського, а через деякий час здійснив такі ж дії відносно другої дитини у коридорі поліклініки на Вигурівському бульварі", - сказано у повідомленні.

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За результатами судового розгляду його засуджено до 5 років позбавлення волі.

Також інформація щодо засудженого буде внесена до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Раніше повідомлялося, що у Києві судитимуть жінку, яка виготовляла порно за участю своєї маленької дочки. Також на Київщині затримали психічно хворого чоловіка, який розбещував малолітню племінницю.

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Автор: Катерина Гірник