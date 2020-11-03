Відкрито кримінальне провадження.

У Києві рідна донька організувала розбійний напад на свою 70-річну матір. З ножем в руці вона зажадала від матері віддати всі гроші.

Читайте такожУ Донецькій області чоловік півтисячі разів штрикнув товариша ножемЯк пише «Обозреватель», сталося все в одному з будинків по вул. Лісківській у Деснянському районі ввечері 1 листопада. Троє злочинців увірвалися у квартиру на 16-му поверсі, побили господиню та заволоділи 10 тисячами гривень, а також ключами від автомобіля молодшого брата 41-річної нападниці. На цей час викрадене авто повернули власнику.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Розшук злочинців триває. Їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: УНІАН