До складу банди входили 8 осіб, у тому числі колишній міліціонер.

На Прикарпатті співробітники Управління СБУ в Івано-Франківській області спільно зі слідчими Національної поліції затримали лідерів та учасників злочинного угруповання, яке викрадало і катувало людей.

Як повідомила Служба безпеки України, організоване злочинне угруповання діяло в Івано-Франківській області.

За даними слідства, вони викрадали людей, чинили насильство та "вибивали" з потерпілих гроші. У разі несплати – погрожували вбивством.

Встановлено факт викрадення місцевого підприємця, який займається ремонтом комп’ютерної техніки. Зловмисники катували чоловіка та пограбували його.

Ще в одного мешканця регіону учасники банди вимагали майже 40 тис. дол. за повернення неіснуючого боргу. При цьому погрожували потерпілому фізичною розправою з його родиною.

Крім того, зловмисники намагались "вибити" 1 млн грн з місцевої жительки. Для цього вони застосовували психологічний тиск та погрози насильством.

Читайте такожНа Київщині затримали підсудного, який сьогодні напав на конвой і втік з-під вартиЗа інформацією досудового розслідування, до складу угруповання входили 8 осіб. Серед них – колишній міліціонер, якого звільнили з правоохоронних органів у 2015 році.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозри у вчиненні злочинів за 4 статтями Кримінального кодексу України: ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ст. 186 (грабіж), ст. 187 (розбій) та ст. 189 (вимагання).

Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії. Правоохоронці перевіряють причетність учасників угруповання до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Закарпатті грабіжники вдерлися до будинку та погрожували дитині зброєю.

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Автор: Інна Андаліцька