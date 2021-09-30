Злочинну схему організував громадянин України та його спільник із Туреччини.

На Миколаївщині викрили діяльність міжнародного злочинного угруповання, яке вербувало українських моряків на судна для перевезення нелегалів із Середньої Азії до країн ЄС.

Як повідомляє прес-центр Служби безпеки України, за оперативними даними, схему організував громадянин України та його спільник із Турецької республіки.

"Жертвами" зловмисників здебільшого були жителі південних областей, які мали проблеми з дозвільними документами моряка. Їм обіцяли високооплачувану роботу на суднах далекого плавання за кордоном. Для підтвердження надійності компанії одразу після досягнення домовленостей морякам сплачували 3 тис. дол. авансу", - йдеться у повідомленні.

Утім, як виявлялося згодом, місцем роботи цих моряків ставали судна, які спеціалізувалися на переправленні нелегальних мігрантів з країн Середньої Азії до ЄС.

Читайте такожУ Рівному матір впустила на підлогу немовля, а потім пішла у своїх справах - її засудили"За такі злочини у країнах Євросоюзу передбачено покарання до 20 років позбавлення волі. І частина українських моряків замість великих заробітків отримала великі терміни ув’язнення", - зауважили в СБУ.

За даними слідства, мережа вербувальників, які підшукували моряків, налічувала щонайменше 6 осіб.

Організатор-іноземець за одну завербовану особу сплачував своєму українському партнеру 7 тис. дол. Із них 3 тис. дол. – аванс моряку, а решта розподілялася між організатором-громадянином України та вербувальниками.

На рахунку угруповання – п’ять партій українців за кордон. Серед них щонайменше 5 осіб ув’язнено в країнах Євросоюзу.

Оперативники спецпідрозділу СБУ в Миколаївській області зупинили двох завербованих осіб безпосередньо перед відправкою за кордон у приміщенні Миколаївського міжнародного аеропорту після проходження прикордонного контролю.

Наразі одного з організаторів та його спільника-вербувальника затримано. Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні 35-річний моряк влаштував "день жаху" сусідам. Чоловік підпалив свою автівку та побив вікна у під'їзді.

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Автор: Світлана Макринська