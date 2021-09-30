На Миколаївщині викрили діяльність міжнародного злочинного угруповання, яке вербувало українських моряків на судна для перевезення нелегалів із Середньої Азії до країн ЄС.
Як повідомляє прес-центр Служби безпеки України, за оперативними даними, схему організував громадянин України та його спільник із Турецької республіки.
"Жертвами" зловмисників здебільшого були жителі південних областей, які мали проблеми з дозвільними документами моряка. Їм обіцяли високооплачувану роботу на суднах далекого плавання за кордоном. Для підтвердження надійності компанії одразу після досягнення домовленостей морякам сплачували 3 тис. дол. авансу", - йдеться у повідомленні.
Утім, як виявлялося згодом, місцем роботи цих моряків ставали судна, які спеціалізувалися на переправленні нелегальних мігрантів з країн Середньої Азії до ЄС.
Читайте такожУ Рівному матір впустила на підлогу немовля, а потім пішла у своїх справах - її засудили"За такі злочини у країнах Євросоюзу передбачено покарання до 20 років позбавлення волі. І частина українських моряків замість великих заробітків отримала великі терміни ув’язнення", - зауважили в СБУ.
За даними слідства, мережа вербувальників, які підшукували моряків, налічувала щонайменше 6 осіб.
Організатор-іноземець за одну завербовану особу сплачував своєму українському партнеру 7 тис. дол. Із них 3 тис. дол. – аванс моряку, а решта розподілялася між організатором-громадянином України та вербувальниками.
На рахунку угруповання – п’ять партій українців за кордон. Серед них щонайменше 5 осіб ув’язнено в країнах Євросоюзу.
Оперативники спецпідрозділу СБУ в Миколаївській області зупинили двох завербованих осіб безпосередньо перед відправкою за кордон у приміщенні Миколаївського міжнародного аеропорту після проходження прикордонного контролю.
Наразі одного з організаторів та його спільника-вербувальника затримано. Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України.
Раніше повідомлялося, що у Херсоні 35-річний моряк влаштував "день жаху" сусідам. Чоловік підпалив свою автівку та побив вікна у під'їзді.