За вказівкою ворога зловмисниця збирала інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.

Служба безпеки України викрила ще одну агентку ФСБ РФ у ході спецоперації у Черкаській області.

Як повідомив прес-центр СБУ, за вказівкою ворога зловмисниця збирала інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.

Зазначається, що для цього виїжджала на місцевість та вивчала обстановку навколо українських військових частин. У спецслужбі поінформували, що отримані відомості передавала агресору через закритий чат у месенджері у вигляді координат і детального опису об’єктів.

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Крім цього, фігурантка поширювала у забороненій соцмережі "Вконтакте" фейки про війну в Україні та виправдовувала дії окупантів.

"Згодом російська агентка отримала ще одне завдання – влаштуватися до місцевого органу самоврядування для здійснення розвідувально-підривної діяльності "всередині" установи. У разі отримання посади вона мала збирати дані про технічний стан та функціонування об’єктів критичної інфраструктури регіону", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисницю і затримали. За даними слідства, зрадницею виявилась місцева жителька, яку російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці на початку цього року. У випадку успішного виконання завдань окупанти обіцяли своїй поплічниці високу грошову винагороду.

В СБУ зазначили, що під час обшуку за місцем проживання фігурантки виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для листування з представником ФСБ. Затриманій повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі зловмисниці обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

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