За інформацією спецслужби, він є жителем Запоріжжя та працівником IT-сфери.

Служба безпеки України затримала посібника окупантів. Чоловік передавав інформацію про наслідки ракетного удару по багатоповерховому будинку у Запоріжжі 22 березня.

"Встановлено, що саме він зафіксував та переслав ворогу фото зруйнованого багатоквартирного будинку, по якому загарбники вдарили 22 березня. Така інформація потрібна була окупантам для підготовки нових обстрілів регіону", - сказано в повідомленні контррозвідки СБУ.

В СБУ зазначають, що він – житель Запоріжжя, працівник IT-сфери, якого російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці.

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За даними відомства, російські спецслужби вийшли на нього, оскільки він у соцмережах поширював дописи на підтримку збройної агресії Росії.

"Чоловік для переписки з окупантами використовував месенджер Телеграм, а передачу зібраних відомостей здійснював у вигляді фото- та відеоматеріалів будівель із описом прилеглої території. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами листування з ворогом", - розповіли в СБУ.

Ракетний удар росіян по Запоріжжю 22 березня - що відомо

22 березня російські військові випустили шість ракет по Запоріжжю, одна з яких влучила між двома житловими будинками. Постраждали 37 людей, двоє загинули.

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що Росія відповідатиме за удар по Запоріжжю.

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