Нагороду вручено нібито посмертно.

Російський президент Володимир Путін нагородив "орденом Мужності" так званого "заступника голови адміністрації" частково окупованої Херсонської області України Кирила Стремоусова.

"За мужність і відвагу, проявлені при виконанні службового обов'язку, нагородити орденом Мужності Стремоусова Кирила Сергійовича – заступника голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області (посмертно)", – йдеться в указі, опублікованому на сайті Кремля.

Смерть Кирила Стремоусова

Раніше сьогодні російські ЗМІ повідомили, що колаборант, так званий "заступник голови" окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов загинув у ДТП. Співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах також підтвердив загибель Стремоусова.

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Водночас перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський сказав, що інформація про загибель Стремоусова не підтверджена і можливе інсценування.

Російські ЗМІ заявляли, що колаборант нібито загинув в аварії під захопленим містом Генічеськ. Пізніше російські ЗМІ опублікували відео нібито з місця ДТП, де видно дорожній знак, який вказує, що Херсон розташований в 64 кілометрах від нього, а Нова Каховка – в 8.

Українські ЗМІ звернули увагу на нестиковку – відстань від Генічеська до Херсона становить близько 200 кілометрів, а до Нової Каховки – близько 150.

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