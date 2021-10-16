Чоловіки, зокрема, нападали на філіали банків та інкасаторські автомобілі в Запоріжжі.

СБУ затримала трьох членів злочинного угруповання, які майже 5 років переховувалися від правоохоронців.

Як повідомляється на сайті СБУ, співробітники спецслужби провели спецоперацію, внаслідок якої затримали трьох осіб, котрі у 2016 році здійснили серію нападів на філіали банків та інкасаторські автомобілі в Запоріжжі.

Весь цей час вони переховувалися від слідства та вчиняли тяжкі злочини майнового характеру, зокрема, заволодіння транспортними засобами та іншим майном. Наразі ці правопорушення розслідуються органами Нацполіції.

За отриманими даними СБУ, затримані зловмисники переховувалися на базі в Донецькій області. Цей об'єкт має особливу систему захисту та цілодобове відеоспостереження. Щоб забезпечити пересування поза межами бази, зловмисники використовували документи загиблих бійців та військовослужбовців, які звільнилися зі служби.

Члени злочинного угруповання постійно мали при собі бойову вогнепальну зброю, ручні гранати та в будь-який момент були готові вчинити збройний опір правоохоронцям.

Читайте такожCБУ ліквідувала одну з найбільших в Україні телеграм-платформ з продажу наркотиківЗагалом злочинне угруповання складалося з сімох осіб. Двоє із них загинули від отриманих поранень у 2016 році, коли вчинили збройний опір правоохоронцям, а ще двоє були затримані раніше, їм обрані запобіжні заходи.

Заходи із затримання підозрюваних проводили співробітники департаменту контррозвідки СБУ, Центру спеціальних операцій "А" СБУ та слідчі Головного слідчого управління СБУ.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, чоловіки, які входять до складу злочинного угруповання, в минулому були пов’язані з добровольчим батальйоном "Азов".

Раніше СБУ викрила угруповання, яке вербувало моряків на судна для перевезення нелегалів, а також оголосила про підозру завербованому ФСБ РФ "кілеру", який убив бійця на Рівненщині.

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Автори: Антоніна Доломанжи, Вікторія Токарєва