Ними виявилися троє неповнолітніх жителів області, а виконавці замовлень, за даними спецслужби, діяли в інтересах РФ.

Служба безпеки України викрила трьох зловмисників, на замовлення яких "мінували" навчальні заклади, торгові центри та житлові будинки на Черкащині.

Як повідомляє прес-центр СБУ, ними виявилися троє неповнолітніх жителів Черкаської області. Зокрема, двоє студентів з Черкас та один житель Сміли.

"Усі вони замовляли "послуги" із псевдомінування в закритих Telegram-каналах, які країна-агресор використовує як один з інструментів для штучного поширення панічних настроїв в Україні. Серед інших вони писали й уже викритому СБУ "мінеру". Він, нагадаємо, не лише користувався закритими чатами в Telegram, а й створив власний канал, на якому приймав "замовлення", - йдеться в повідомленні.

Викриті зловмисники зізналися у вчиненому, пояснили, що "замінуваннями" прагнули зірвати навчальний процес та розважитися.

Під час обшуків за місцями проживання у них вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони, на яких є докази протиправної діяльності, зокрема листування у Telegram-чаті та направлені замовлення на мінування об’єктів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, вчинене повторно) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам.

Також перевіряється причетність підлітків до скоєння інших аналогічних злочинів на території України.

Читайте такожБільшість повідомлень про замінування в Україні приходять з Росії та ОРДЛО - МВСЯк повідомляв УНІАН, раніше працівники Служби безпеки України затримали зловмисника, який за допомогою російських спецслужб зробив неправдиве повідомлення про замінування Гірничого фахового коледжу Криворізького національного університету.

Псевдомінером виявився студент цього коледжу. За інформацією СБУ, він замовив "мінування" в адміністратора одного з російських закритих Telegram-чатів, якими керують спецслужби РФ.

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