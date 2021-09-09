Дівчинка ціла та неушкоджена. З нею працюють співробітники ювенальної превенції та психолог.

14-річну жительку Львівщини Катерину Шурдуб, яка майже тиждень тому пішла з дому, знайшли на АЗС у Києві.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Зазначається, що про зникнення жительки села Щуровичі Червоноградського району 6 вересня у поліцію повідомила її матір. За словами заявниці, донька пішла з дому 2 вересня близько 16:30. Після цього її бачили у кількох селах району, проте додому вона так і не повернулась.

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До розшуків зниклої дівчинки були задіяні співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини, нацгвардійці, рятувальники та волонтери. Застосовувались службові собаки та квадрокоптери – пошукові групи "прочісували" лісосмуги, оглядали водойми, опитували людей та ретельно вивчали записи камер відеоспостереження, які могли зафіксувати Катерину.

Школярку 8 вересня виявили співробітники Головного управління Національної поліції у місті Києві – на одній із заправних станцій у столиці.

"Правоохоронці побачили дівчинку, яка підпадала під орієнтування, та встановили її особу. При цьому Катерина представилась іншим іменем та надала неправдиві дані про себе, зокрема, повідомила, що вона є сиротою", - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що загрози життю та здоров’ю дівчинки немає. З нею працюють співробітники ювенальної превенції та психолог, невдовзі її доставлять до Львова.

Наразі правоохоронці не надають подробиць того, яким чином вона дісталася до столиці.

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Автор: Світлана Макринська