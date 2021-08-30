Неповнолітня не виходить на зв'язок з рідними.

У Дніпрі шукають 15-річну дівчину. 29 серпня вона пішла з лікарні та зникла. Наразі правоохоронці просять усіх небайдужих про допомогу.

Про це повідомляє прес-служба Поліції Дніпропетровської області у Facebook.

Поліція Дніпра встановлює місцезнаходження 15-річної дівчини, яку звуть Ярослава. Відомо, що вона зникла 29 серпня, наразі вона не виходить на зв'язок з рідними.

"29 серпня близько 17.00 неповнолітня дівчина пішла з лікарні в Новокодацькому районі міста Дніпра та до цього часу її місцезнаходження не відоме", - повідомляє прес-служба.

Читайте такожНа Хортиці п'яний на іномарці збив подружжя з донькою (фото)Правоохоронці додали прикмети зниклої. 15-річна дівчина має темне волосся з білими прядками та карі очі. Зріст неповнолітньої - приблизно 170 сантиметрів. Вона має середню статуру. На момент зникнення дівчина була в одязі темного кольору.

Поліція звертається до усіх, хто володіє інформацією про місцезнаходження дівчини або бачив її після того, як вона пішла з лікарні, та просить обов'язково розповісти про це правоохоронцям. Повідомити про зниклу можна за номером "102".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Житомирській області чоловік посеред вулиці вбив незнайому жінку, яка шукала роботу.

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Автор: Поліна Кузенко