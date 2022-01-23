Чоловіки втратили орієнтири місцевості в умовах туману на гірськолижному курорті Пилипець.

У Закарпатській області рятувальники знайшли 4 лижників, які заблукали. Їх шукали п'ять годин.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

22 січня о 20:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час катання на лижах, на гірськолижному курорті Пилипець, в районі гори Гимба, четверо громадян втратили орієнтири місцевості в умовах туману.

Усі заблукалі чоловіки, 1985, 1986, 1990 та 1997 років народження, приїхали на Закарпаття зі Львова, Сум та Дніпра.

На пошуки людей негайно вирушили гірські рятувальники з с. Нижні Ворота та с. Пилипець.

"О 01:10 шляхом проведення пошуково-рятувальних робіт знайшли заблукалих туристів в районі підніжжя гори Гимба. Чоловіки перебували в задовільному стані", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники доставили лижників до села Березники Хустського району, де на них вже чекали друзі.

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