Постраждала отримала серйозні опіки, проте досі не написала на чоловіка заяву у поліцію.

На Херсонщині чоловік посварився з дружиною та вдався до "сімейного садизму". Він облив 35-річну жінку кислотою. Постраждалу госпіталізували.

Про це повідомляє видання "Новий день".

Інцидент стався у Генічеську, в одному з будинків на Вокзальній вулиці. Чоловік та жінка посварилися, проте побутовий скандал не закінчився на словах. За інформацією видання, у родині трапився "сімейний садизм". Чоловік облив дружину кислотою.

Жінка отримала опіки. Її госпіталізували до лікарні. Повідомляється, що кислота обпекла жінці живіт та ноги. Лікарі кажуть про опіки другого та третього ступенів. Загалом у неї обпечена майже десята частини шкіри.

Читайте такожВ Миколаєві чоловік облив кислотою свою співмешканку та двох її дітейПроте жінка ще не написала заяву на чоловіка. Якщо ж вона звернеться до поліції, правоохоронці встановлять усі обставини інциденту. Тоді чоловіку може загрожувати кримінальна відповідальність. Де він взяв кислоту та чому вдався до агресії та завдання тяжких ушкоджень - не повідомляється.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Кривому Розі чоловік вивіз за місто та залишив на трасі колишню дружину. Він погрожував жінці пістолетом.

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Автор: Поліна Кузенко