Усі зобов'язані постійно носити електронні браслети.

Суд обрав запобіжний захід для трьох депутатів Київради у вигляді нічного домашнього арешту. Їх підозрюють в ухилянні від військової служби.

У Державному бюро розслідувань у коментарі УНІАН підтвердили, що рішення прийнято Печерським районним судом м.Києва вчора, 2 серпня.

У політичній партії "Європейська солідрність" заявили, що засуджують рішення суду щодо запобіжного заходу колегам - Ігорю Хацевичу та Олегу Левченку у вигляді нічного домашнього арешту з постійним носінням електронного браслету.

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Аналогічний запобіжний захід обрано і для помічника одного з трьох депутатів, який також вчора отримав підозру в ухиленні від військової служби.

Підозра депутатам Київради - що відомо

1 серпня Офіс генерального прокурора інформував, що четверо військовослужбовців однієї із військових частин ТРО, троє з яких є столичними депутатами, а ще один - помічником депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу.

За даними слідчих, вони оформили відрядження до Київської військової державної адміністрації. Не з’являючись на службу усі четверо водночас отримували грошове забезпечення із частини, де нібито проходили службу.

Як повідомили того ж дня УНІАН джерела, мова йде про депутатів нинішнього скликання Ігоря Хацевича та Олега Левченко (обоє від "Європейської солідарності") та Михайла Терентьєва ("УДАР Кличка").

І вчора, 2 липня, стало відомо, що повідомлено про підозру екс-командиру однієї з військових частин ТРО, який відрядив військовослужбовців – трьох депутатів Київської міської ради та помічника депутата Київради на службу до Київської міської військової адміністрації. Екс-командиру повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. За інформацією джерел УНІАН, йдеться про екс-командира К. Федічева.

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