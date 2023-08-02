Йдеться про трьох депутатів Київради: Хацевича, Левченка, Терентьєва.

Повідомлено про підозру колишньому командиру однієї з військових частин ТРО, який відрядив військовослужбовців – трьох депутатів Київської міської ради та помічника депутата Київради на службу до Київської міської військової адміністрації.

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, ці солдати однієї з військових частин, впродовж року не з’являлись на військову службу.

В ДБР повідомили, що підставою для цього став наказ про відрядження їх для проходження служби в КМВА.

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Екс-командиру повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

За інформацією джерел УНІАН, йдеться про екс-командира К. Федічева.

Підозра депутатам Київради - подробиці справи

Як повідомляв УНІАН вчора, 1 серпня, було вручено підозру трьом депутатам Київради нинішнього скликання - Ігорю Хацевичу та Олегу Левченку (обоє від "Європейської солідарності") та Михайлу Терентьєву ("УДАР Кличка") та помічнику Хацевича Олексію Шпаку. Їм інкриміновано ухилення від несення обов’язків військової служби (ч. 4 ст. 409 КК України).

Вони оформили відрядження до Київської військової державної адміністрації, але при цьому всі отримували грошове забезпечення із частини, де нібито проходили службу.

Партія "Європейська солідарність" заявляє, що йдеться про депутатів, які з перших годин повномасштабної агресії 24 лютого 2022 року взяли до рук зброю, записалися в територіальну оборону і стали на блокпостах на захисті Києва,

Сам запобіжний захід від прокуратури вони назвали "відверто знущальним", оскільки арешт на 60 діб перешкоджає їхній службі в армії і робить неможливим виконання депутатських обов’язків та участь у сесіях Київради.

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