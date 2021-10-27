Для встановлення остаточної причини смерті тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.

За фактом виявленого на столичних Осокорках тіла чоловіка поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".

Як повідомив Відділ комунікації поліції Києва, сьогодні вночі до чергової частини поліції від перехожих надійшло повідомлення про те, що на прибудинковій території будинку на вул. Завальній виявили тіло чоловіка без ознак життя.

На адресу було направлено слідчо-оперативну групу.

"Попередньо поліцейські встановили, що між компанією знайомих виник конфлікт, у ході якого один із чоловіків вдарив іншого. Згодом 30-річного потерпілого без ознак життя виявили перехожі та викликали поліцію. Для встановлення остаточної причини смерті тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожСБУшники викрали й катували іноземного програміста у Києві: вимагали майже чверть мільйона доларівПри цьому зазначається, що відкрито кримінальне провадження, відомості про подію зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Триває досудове розслідування.

Смерть АТОвця в Києві: що відомо

Як повідомила перед цим "Магнолія-ТВ" у своєму Telegram-каналі, на вулиці Завальній знайшли тіло колишнього АТОвця.

Його друзі розповіли журналістам, що чоловік після повернення з війни працював на будівництві й винаймав житло.

Згодом, коли грошей стало не вистачати на оренду кімнати, він переселився у закинутий будинок на столичному Славутичі. Знайшов "друзів" по чарці у найближчій наливайці - чоловіка з судимістю та його вагітну подругу, які згодом прожили з АТОвцем у покинутому будинку майже місяць.

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Автор: Інна Андаліцька