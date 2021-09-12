Є кілька версій причин смерті Писанця, дізналися журналісти.

Знайдений мертвим у Київській області суддя Печерського районного суду Києва Віталій Писанець під час перебування в будинку у знайомого перечепився через вазу, впав на підлогу й помер.

На тілі чоловіка не знайшли сліди насилля, повідомляє Obozrevatel, посилаючись на власні джерела та дані правоохоронців.

За його даними, можливо, смерть чоловіка трапилася через те, що відірвався тромб.

Правоохоронці повідомили, що суддя знайдений мертвим у вітальні житла – тіло лежало на животі, а на футболці, на обличчі, зокрема, у ділянці носа, були помітні плями бурого кольору (можливо, кров).

"У суботу… в селі Погреби… чоловік відпочивав у будинку знайомого, де за розпиванням спиртного трапився конфлікт", – дізналися журналісти.

Будинок знаходиться за адресою вул. Центральній, 6. Правоохоронці дізналися про смерть судді 11 вересня близько 23 години. Будинок, у якому знайшли мертвим Писанця, є власністю військового пенсіонера у відставці Онопенку П. У чоловіка також є недійсне адвокатське посвідчення.

За відомостями джерела, також з чоловіками відпочивав слідчий Солом'янського управління Головного управління Нацполіції в Києві Хоменко Є.

"…Чоловіки розпивали спиртні напої, згодом між ним і суддею виник раптовий конфлікт, під час якого останній завдав тілесних ушкоджень Хоменку.... нібито після цього Писанець перечепився через вазу і впав на підлогу. Товариші надавали йому допомогу, але врятувати не змогли. Зрозумівши, що той помер, вони викликали швидку допомогу", – йдеться у матеріалі.

Автор: Екатерина Присяжнюк