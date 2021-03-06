Зіштовхнулися два вантажних автомобілі Volvo FL7 та «ГАЗель».

У Дніпропетровській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула одна особа, ще дві постраждали.

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Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

ДТП сталася близько 05:52 на автомобільному шляху міжнародного значення М-29 «Харків-Сімферополь», поблизу селища міського типу Губиниха Новомосковського району. Зіткнулися два вантажних автомобілі Volvo FL7 та «ГАЗель». Внаслідок ДТП постраждали двоє чоловіків (1998 та 1999 років народження) та один загинув (1956 року народження).

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Автор: УНІАН