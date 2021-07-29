У день вбивства дівчинка гралася з подружкою Вікою, коли до них приєднався 13-річний сусід.

Родина вбитої 6-річної Мирослави Третяк у Старому Салтові на Харківщині з 13-річним підозрюваним знайома давно.

Про це у коментарі Newsroom розповіли родичі загиблої.

Підліток мешкає по сусідству – його сім’я живе на першому поверсі житлового будинку. За їхніми словами, Богдан постійно ходив з малюками.

Родина Мирослави навіть скаржилась батькам хлопця, щоб діти гралися окремо через велику вікову різницю.

Читайте такожСмерть Мирослави Третяк: все, що відомо про моторошне вбивство дитини під ХарковомУ день вбивства дівчинка також гралася з подружкою Вікою, коли до них приєднався 13-річний сусід.

"Учора вона прибігла і каже: "Мамо, мене сусід Богдан ображає". Мирослава сказала, що він штовхав її й викинув обруч у вигляді ріжок. Я сказала, не чіпати його і просто піти геть та пообіцяла поговорити з його мамою, коли та прийде", – згадує матір загиблої.

Після цього близько 15:00 дівчинка сходила до магазину і прилягла відпочити, а ввечері знову просилася пограти з подружкою та взяла велосипед.

Під час гри Мирослава взяла два персики та повернулася до подружки. Вона довго не поверталася. Матір дитини зрозуміла, що щось сталося, коли Віка прийшла до неї з запитанням: "А Міра буде гуляти?". Дівчинка розповіла, що та відправилась на прогулянку з Богданом.

Як виявилося, діти пішли в бік старої пекарні, і їх більше не бачили.

Матір зниклої на шляху помітила підлітка, проте той заявив, що не бачив Мирославу, а через деякий час відповів, що вони розійшлися у певному місці – і він її відтоді не бачив.

Родичі не сумніваються у причетності Богдана до злочину, адже ще у школі хлопець ображав дітлахів, кидався камінням і топив котів у туалеті.

У ніч на 29 липня у Старому Салтові на Харківщині знайшли тіло зниклої напередодні 6-річної дівчинки Мирослави Третяк. Мертвою дитину виявили у покинутому будинку з ознаками насильницької смерті – забої голови та обличчя.

Підозрюваним став 13-річний місцевий мешканець Богдан Ф. Саме у товаристві хлопця загиблу бачили останній раз. Школяр відомий своїм жорстоким поводженням з тваринами.

Наприклад, у 4 класі Богдан по-садистськи убив цуценят, розтовкши їхні голови об камінь.

Якщо провину доведуть, убивці загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Через вік зловмисника поліція готує клопотання до суду про дозвіл на його допит. Також його мають намір помістити в приймач-розподільник для дітей ГУНП в Харківській області.

Автор: Яна Ставська