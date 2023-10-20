Зрадником виявився мешканець Харкова, який виїхав до тимчасово окупованої частини Донеччини та запропонував російським загарбникам свою допомогу.

Так званому "слідчому" окупаційної "генеральної прокуратури" в Донецьку, який фабрикував справу проти українського парамедика Юлії Паєвської з позивним "Тайра", повідомили про підозру у державній зраді.

Про це інформує Служба безпеки України. Після викрадення "Тайри" у Маріуполі фігурант - Царенко Н.В., намагався "пришити" потерпілій розстрільну статтю за надання меддопомоги пораненим та евакуацію з міста дітей та жінок.

За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Харкова, який після здобуття юридичної освіти у місцевому навчальному закладі виїхав до тимчасово окупованої частини Донеччини. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він запропонував російським загарбникам та їхнім гауляйтерам свою допомогу у війні проти України.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Крім того, повідомили про підозру зразу за двома статтями мешканці Донецька, експосадовиці розформованої міліції, яка ще у 2014 році підтримала терористів на сході України. Ватажки ворожих угруповань призначили її "старшим інспектором" так званого "управління автомобільної інспекції МВС ДНР".

На цій "посаді" вона брала участь у незаконних обшуках авто мешканців Донецька та примушувала місцевих водіїв "перереєстровувати" власні транспортні засоби на російські номери. Наразі слідчі повідомили фігурантці про підозру за статтями Кримінального кодексу України: ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Оскільки обидва фігуранти переховуються від правосуддя на тимчасово непідконтрольній території, тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо також про затримання прихильника "руського міра" з Куп’янська, який пішов на добровільну співпрацю з РФ після захоплення частини Харківської області.

Згідно з повідомленням СБУ, фігурантом виявився колишній інженер Куп’янського управління магістральних газопроводів. Під час тимчасової окупації міста він погодився очолити створене ворогом місцеве "газорозподільне підприємство". На цій "посаді" фігурант примушував своїх підлеглих рити траншеї та будувати інші фортифікаційні укріплення для окупантів. Крім того, він підказував командуванню російських військ локації для зберігання техніки та боєприпасів на території району.

Після звільнення Куп’янська чоловік намагався "залягти на дно", щоб уникнути правосуддя. Однак його знайшли та затримали. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Інше затримання відбулось на початку жовтня. Впіймали 29-річного жителя одного із селищ Богодухівського району, який мінував Харківщину під час окупації Росією. Раніше його було засуджено за тяжкі злочини.

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