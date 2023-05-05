Вчора у небі над столицею збили Bayraktar.

У Києві 4 травня лунали вибухи та стрілянина. Згодом стало відомо про збиття безпілотника над столицею.

За даними ДСНС, до оперативно-координаційного центру почали надходити повідомлення про займання та вибухи у Соломʼянському та Печерському районах Києва.

"Відтак, у Солом’янському районі виникло загоряння на 1-поверсі 4-поверхової будівлі. Пожежу ліквідовано на площі 50 кв. м. Внаслідок ураження, вибуховою хвилею зруйновано декоративні зовнішні елементи конструкції будівлі на площі 150 кв. м", - йдеться у повідомленні.

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Також, за даними рятувальників, у Печерському районі виникло займання в одному із парків. Пожежу було оперативно ліквідовано на площі 5 кв. м.

На місці подій працювало 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 35 чоловік особового складу. Жертв та постраждалих внаслідок даних подій немає.

Як у небі над Києвом збили "Байрактар" - що відомо

Увечері 4 травня у Києві лунали вибухи та стрілянина - була оголошена повітряна тривога. Згодом стало відомо, що над Києвом зафіксували безпілотний літальний апарат, він був збитий силами протиповітряної оборони.

За даними ЗСУ, під час планового польоту Bayraktar втратив керування. Оскільки неконтрольоване перебування безпілотники у небі столиці могло привести до небажаних наслідків, було прийнято рішення його збити.

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