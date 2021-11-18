Смертельна пожежа сталася 17 листопада.

Будинок в Хмельницькій області, де у вогні загинули четверо дітей, весь у чорній кіптяві. Після трагедії будинок не придатний для життя.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби надзвичайних ситуацій.

Смертельна пожежа сталася 17 листопада. Рятувальники оприлюднили фотографії з одноповерхового приватного будинку після трагедії.

На опублікованих знімках видно, що кімнати будинку в чорній кіптяві. На стінах клаптями висять шпалери. При цьому по підлозі розкидані речі, які явно більше не придатні до використання.

Українцям знову нагадали про необхідність дотримуватися правил пожежної безпеки.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Хмельницькій області сталася пожежа у приватному одноповерховому житловому будинку, загинули четверо дітей.

"17 листопада о 20:33 в селі Медисівка Хмельницького району в приватному одноповерховому житловому будинку виникла пожежа, в результаті якої загинули четверо дітей (2015-2021 років народження)", – йдеться в повідомленні.

Також вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі п'ять квадратних метрів.

Зазначається, що пожежу було ліквідовано населенням до прибуття підрозділів ДСНС.

Автор: Анастасія Горбачова