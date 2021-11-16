Після загибелі жінок затримано адміністратора будинку для осіб похилого віку, зазначили в поліції.

У Дніпрі у будинку для осіб похилого віку виявили мертвими п’ятьох жінок.

Про це повідомляє Відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

Зазначається, що 16 листопада до поліції надійшла інформація про те, що у приватному будинку для осіб похилого віку в Центральному районі міста Дніпро виявлено п’ятьох мертвих жінок віком від 75 до 89 років.

Попередньо встановлено, що в одній із кімнат на другому поверсі будинку, де виявили загиблих, сталося коротке замикання та загоряння електропроводки.

Читайте такожСліди боротьби, немає зброї: на Луганщині знайшли вбитим поліцейського"Жінки могли отруїтися чадним газом. Наразі тіла загиблих направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті", – йдеться у повідомленні.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Наразі поліцейські затримали адміністратора закладу. В рамках розслідування будуть призначені необхідні експертизи.

Автор: Світлана Макринська