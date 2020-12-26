Храм згорів, але вдалося врятувати дзвіницю. Причини виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

На Львівщині 17-річний хлопець отримав опіки під час пожежі у дерев'яній церкві.

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Як інформує Держслужба з надзвичайних ситуацій, повідомлення про пожежу у храмі в с. Грицеволя Радехівського району до Служби порятунку "101" надійшло учора близько 21:00.

На момент прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів будівля храму була повністю охоплена вогнем. Займання було ліквідовано о 23:13. Вогнем знищено церкву, але вдалося врятувати дзвіницю.

Внаслідок пожежі отримав опіки шиї, обличчя та верхніх кінцівок хлопець, 2003 року народження. Від госпіталізації він відмовився.

Причини виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

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Автор: Надя Пришляк