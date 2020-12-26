На Львівщині 17-річний хлопець отримав опіки під час пожежі у дерев'яній церкві.
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Як інформує Держслужба з надзвичайних ситуацій, повідомлення про пожежу у храмі в с. Грицеволя Радехівського району до Служби порятунку "101" надійшло учора близько 21:00.
На момент прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів будівля храму була повністю охоплена вогнем. Займання було ліквідовано о 23:13. Вогнем знищено церкву, але вдалося врятувати дзвіницю.
Внаслідок пожежі отримав опіки шиї, обличчя та верхніх кінцівок хлопець, 2003 року народження. Від госпіталізації він відмовився.
Причини виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.
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