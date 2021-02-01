Вони прямували у бік Одеської траси та були затримані правоохоронцями.

У Києва група озброєних зловмисників вчинила стрілянину з автомата на одній з вулиць.

Про це інформують "Київ оперативний" та dtp.kiev.ua.

"За попередньою інформацією, люди вчинили стрільбу, після чого втекли", - сказано у повідомленні.

Вони прямували у бік Одеської траси та були затримані правоохоронцями на проспекті Валерія Лобановського після введення спецоперації "Сирена".

На відео видно, що на місці затримання було близько десятка екіпажів поліції.

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Автор: Олег Давигора