В розмові з журналістами Ольга Куць визнала, що не є реальною власницею бізнесу.

Личаківський районний суд Львова заарештував активи одного з лідерів забороненої "ОПЗЖ" і кума російського диктатор Віктора Медведчука та його близького соратника, нардепа-втікача Тараса Козака, фіктивною бенефіціаркою яких була така собі Ольга Куць.

Як повідомляє Bihus.Info, йдеться про компанії "Істбуд" та "Таун Ленд Компані", у яких частка Куць складає 55%. Загальна вартість активів може сягати 5 мільярдів гривень, а про їхній арешт стало відомо з судових ухвал та Держреєстру речових прав на нерухоме майно.

Перша компанія є власницею майже гектара землі на бульварі Дружби Народів в Києві вартістю близько 160 мільйонів гривень, друга є замовницею будівництва житлового комплексу "Поетика", що зводиться в Києві.

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Хто така Ольга Куць

Наприкінці лютого Bihus.Info повідомляли, що 62-річна Ольга Куць зі Львова є бенефіціаркою низки фірм, які володіють дорогою землею і нерухомістю в Києві.

Компанії, в яких Куць значиться власницею найбільших часток, виявилися пов’язаними з будівельним бізнесом обраного від "ОПЗЖ" нардепа Вадима Столара. Вона стала номінальною співвласницею згаданих компаній у 2020-му році, коли, за інформацією ЗМІ, частку в бізнесі Столара, придбали Віктор Медведчук та Тарас Козак.

В розмові з журналістами Куць визнала, що не є реальною власницею бізнесу. Вона розповіла, що раніше працювала в кількох львівських фірмах, пов’язаних з родиною Тараса Козака, і, працюючи на підприємстві брата Козака, просто підписала довіреність. На момент публікації розслідування, за словами самої Куць, правоохоронці нею не цікавилися і до неї не зверталися.

Де зараз Віктор Медведчук і Тарас Козак

Обидва соратники підозрюються українськими правоохоронцями в державній зраді та зараз перебувають за межами України. В січні Рада припинила їхні депутатські повноваження, а президент України Володимир Зеленський оголосив про припинення громадянства Козака і Медведчука.

Тарас Козак виїхав з України ще у 2021 році. Кум Путіна Медведчук був затриманий СБУ та у вересні переданий Росії під час обміну полоненими.

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