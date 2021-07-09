Запобіжний захід діє до 5 вересня.

Суд заарештував Івана Мартинюка, який відкрив стрілянину в одній із київських багатоповерхівок та поранив поліцейського і двох цивільних осіб.

Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, сьогодні Голосіївський районний суд столиці обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Запобіжний захід діє до 5 вересня.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Читайте такожРодич київського стрільця додзвонився до нього - той просить у журналістів допомоги (відео)

Як повідомляв УНІАН, зранку 7 липня у Києві відбулась спецоперація із затримання озброєного громадянина. За попередньою інформацією, працівники патрульної поліції виїхали на виклик з приводу конфлікту у квартирі на проспекті Голосіївському. На місці події власник квартири вистрелив з мисливської рушниці через двері зачиненої квартири у напрямку поліцейських та інших осіб, які там перебували.

В результаті троє осіб отримали поранення, двоє, у тому числі поліцейський, - вогнепальне.

Чоловік також намагався підпалити квартиру, у якій перебував. Пізніше його затримали.

8 липня Івану Мартинюку повідомили про підозру. Його дії кваліфіковані як замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків та замах на вбивство двох осіб (ст. 348 КК України, ч. 2 ст. 15, п. 1. ч. 2 ст. 115 КК України).

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи