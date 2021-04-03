Чоловік "з рук у руки" збував клієнтам канабіс, МДМА та амфетамін.

У Києві викрили 24-річного таксиста, який незаконно зберігав та продавав наркотики.

Як повідомили у прес-службі міської прокуратури, хлопець приїхав до Києва на заробітки із Запоріжжя і влаштувався працювати таксистом.

"Використовуючи орендоване авто молодик особисто збував замовникам наркотики, а саме канабіс та психотропні речовини - МДМА та амфетамін "з рук у руки". Зловмисника викрили "на гарячому", під час обшуку його автомобіля вилучено 29 згортків психотропних речовин та наркотичного засобу", - розповіли у прокуратурі.

Читайте такожУ Києві стоматолог намагався вбити пацієнтку струмомОболонська окружна прокуратура повідомила чоловікові про підозру за фактом незаконного зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин з метою їх подальшого збуту - ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

Правоохоронці також встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до цього злочину.

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Автор: Катерина Комолова