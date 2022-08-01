Андрій Костін зазначив, що кожні три години отримує інформацію щодо масового вбивства в Оленівській колонії.

Оленівську колонію, де окупанти тримали українських військових, знищили не ракетами. Експерти вважають, що росіяни могли використовувати термобаричну зброю.

Про це заявив генпрокурор України Андрій Костін в ефірі телемарафону

"Попередні висновки наших міжнародних експертів говорять про те, що причиною цього вбивства або способом цього вбивства була термобарична зброя. Це попередні висновки кількох міжнародних експертів", - розповів Костін.

За його словами, міжнародні експерти впевнені, що це не ракетний обстріл. При цьому він вказав, що слідчі дії вже розпочаті, але це питання є більш складним.

"На мій погляд, пріоритетним зараз є викриття російської пропаганди і дезінформації про можливий підрив будівлі ракетними системами типу HIMARS, про те, що вони намагаються зараз стверджувати. Але ще раз хочу сказати, що ми вже маємо попередні висновки міжнародних експертів про те, що це було наслідком застосування термобаричної зброї, якою користується саме країна-агресор", - підсумував генпрокурор.

Теракт в Оленівці - що відомо

У ніч на 29 липня прогримів вибух на території колишньої виправної колонії в смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області. В результаті було знищено будівлю, в якій утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ВСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом з метою приховування військових злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву постачання зброї. Вони вимагають від організації Об'єднаних Націй та Міжнародного Комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на теракт і направити на територію колонії інспекційну місію.

За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника зазначеної ПВК - Євгена Пригожина.

У зв'язку з терактом в Оленівці президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності чіткого юридичного визнання Росії державою-спонсором тероризму.

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