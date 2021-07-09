У суді чоловік не зміг пояснити свій вчинок, але зізнався, що за звичкою вкрав 700 грн та телефон.

Чоловік, який під Кривим Рогом порізав дворічного сина своєї колишньої коханої, вимагав у неї грошей. 28-річний Сергій Федотов хотів виїхати.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За даними слідчих, Федотов прийшов в будинок, де були діти його колишньої коханої, в момент, коли бабуся вийшла в магазин. Він зв'язав дворічного Мішу та семирічну Віку скотчем, потім подзвонив їх матері та вимагав від неї відновити їхні стосунки. Після чого став погрожувати вбивством дітей і вимагати грошей.

"Коли ми говорили телефоном в той момент, діти поводилися спокійно, ніхто не кричав і не плакав. А коли він вже почав мене шантажувати, я вже чула плач дочки, І почула звук скотча, коли він їх пов'язував. Каже Віці: "Руки давай сюди. Боляче не буде". Вона потім мені розповіла, що він і рот їй закривав. Вона розповіла, що падала перед ним на коліна і просила, щоб він їх не чіпав і нічого їм не зробив. У той момент їй подзвонила бабуся. Він запитав, хто дзвонить, на що дитина відповіла, що бабуся. Він вихопив у неї телефон і скинув виклик. Віка мені розповіла, що дала йому пароль від телефону, тому що у нього в руках був ніж", - розповіла мама постраждалих дітей Марина Петрухіна.

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Після цього Федотов почав знущатися з дворічного Міші.

"Дитина була зв'язана. Він просто тикав ножем і говорив: "Ти якою смертю хочеш померти швидкою або повільною?". Він сказав малій: "Я тебе відпускаю і даю шанс на життя". Віка розповіла: "Я сховалася під ліжко і почула, як Міша плаче". Вона змогла вибратися через вікно, вибігла в сусідній двір, де побачила бабусю. Підбігла до бабусі і сказала, там Міша плаче весь в крові. Коли бабуся зайшла в будинок, він просто стогнав", - пояснила мама дітей.

Зараз хлопчик знаходиться в реанімації в комі, його стан дуже важкий. У нього множинні колото-різані рани та велика втрата крові.

Сергію Федотову Софіївський суд 8 липня має обрати запобіжний захід. Його доставили на засідання в шоломі та бронежилеті під конвоєм, щоб уберегти від розправи обурених односельців і родичів.

У суді Федотов не зміг пояснити свій вчинок, але розповів, що після розправи над дитиною обшукав будинок, вкрав 700 гривень і мобільний телефон. За його словами, він це зробив за звичкою, тому що раніше неодноразово був судимий за грабежі.

"Цю картину досі бачу перед очима, але пояснити сам вчинок я не можу, що мене штовхнуло на це. Я не відмовляюся від того, що я так зробив. Я його вбити не хотів. Мені нічого не завадило б повністю, весь ніж в нього заштовхнути", - заявив Федотов.

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За словами матері дітей, вона уявити не могла, що коханий, з яким вона прожила півтора року, міг так вчинити з дітьми.

"Хотів, щоб я повернулася. Каже: "Я тебе люблю". Погрожував, говорив, що, якщо ти відключиш, я включу газ, або поріжу. Умови ставить: "Мені потрібні гроші, щоб поїхати. Скільки ти платиш за життя своїх дітей?",- розповіла шокована жінка.

Чоловікові інкримінують чотири статті Кримінального кодексу - замах на вбивство дитини з особливою жорстокістю, незаконне позбавлення волі, вимагання та викрадення майна. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Як раніше повідомляв УНІАН, правоохоронці оголосили в розшук чоловіка, який з помсти колишньої коханої порізав її дворічного сина. За життя дитини борються лікарі. Чоловік зв'язав дітей і наніс їм кілька ножових поранень в різні частини тіла, після чого зник.

В цей же день поліція затримала підозрюваного. Він переховувався на горищі одного з покинутих будинків у Софіївському районі селища, де стався злочин.

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Автор: Анастасія Горбачова