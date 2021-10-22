Зловмисників викрили після того, як вони порушили правила дорожнього руху.

На території Київської області затримані "друзі дитинства" з п'ятьма мішками конопель.

Як повідомив Відділ комунікації поліції Київської області, в ніч на четвер, 21 жовтня, в селі Косівка Володарського району за порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили автомобіль "ЗАЗ-110206" під керуванням 34-річного водія.

Крім водія, в автомобілі перебували двоє його товаришів 26-ти та 33-х років. Під час огляду поліцейські виявили в автомобілі мішки з рослинами конопель й одразу викликали на місце слідчо-оперативну групу.

В салоні та у багажнику автівки працівники поліції вилучили три мішки з нарковмісним зіллям.

Читайте такожПід Одесою знайшли плантацію конопель на 3,5 мільйона гривеньНадалі слідчі з'ясували, що мішки з коноплями чоловіки перевозили до помешкання, яке тимчасово винаймали.

У будинку співробітники поліції виявили четвертого фігуранта. Ним виявився 34-річний киянин, який очікував на приїзд своїх друзів.

Під час обшуку у приміщенні слідчі вилучили ще два мішки підсушених рослин конопель, пристрій для вживання наркозілля, рукавиці, пристрій для подрібнення та сито.

"З'ясувалось, що друзі дитинства, які проживають на одній зі столичних вулиць, мали намір перевозити рослини конопель до Києва для власного вживання", – повідомили в поліції.

Автомобіль доправили на майданчик тимчасового тримання транспортних засобів, а все вилучене – на експертизу.

Всіх учасників правоохоронці затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відкрили провадження за ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовини або їх аналогів без мети збуту, вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозри.

Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що у Києві правоохоронці затримали болгарського наркобарона Евеліна Банева-Брендо, який протягом багатьох років перебував у міжнародному розшуку.

Автор: Наталія Хаджі