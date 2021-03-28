Трагедія сталася в суботу, 27 березня, в Приморському районі міста.

В Одесі 4-річний хлопчик загинув в результаті падіння з вікна 8-го поверху житлового будинку.

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Як передають у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, трагедія сталася в суботу, 27 березня, в Приморському районі міста.

"4-річний хлопчик загинув в результаті падіння з вікна на восьмому поверсі однієї з багатоповерхівок", - сказано в повідомленні.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Як повідомляють очевидці в соціальних мережах, трагедія сталася на вулиці Зоопарковій.

Що цьому передувало

Раніше в Києві 15-річна дівчина вистрибнула з вікна і загинула від отриманих травм.

Повідомлялося, що загибла була з неблагополучної родини, її мати зловживає спиртним. У сім'ї є друга дитина.

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Автор: Лариса Козова