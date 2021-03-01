Трагедія сталася на Харківському шосе, 180.

У Києві 15-річна дівчина вистрибнула з вікна та загинула від отриманих травм.

Читайте такожУ Чернігові 13-річний хлопчик випав з 8-го поверху будинку і виживПро це повідомляється на Facebook-сторінці пабліку «Київ Оперативний».

«На жаль, без шансів. Причини цього вчинку встановлюють правоохоронці. Відомо, що проживала загибла з бабусею та дідусем, оскільки батько і мати знайшли собі нові сім'ї», - йдеться в повідомленні.

Трагедія сталася на Харківському шосе, 180.

Інші подробиці смерті 15-річної киянки

Як пише Telegram-канал «Киев сейчас», дівчина була з неблагополучної сім'ї, її мати зловживає спиртним. У сім'ї є друга дитина.

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Автор: Катерина Шварц