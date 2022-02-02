Стало відомо про ще один загадковий інцидент, який трапився в іншій військовій частині.

На тлі кривавої бійні у Дніпрі з'явилася інформація про загадкову смерть ще одного нацгвардійця з Кривого Рогу. 20-річний хлопець, якому до ротації залишалося усього кілька днів, випустив собі в голову автоматну чергу.

Про це повідомляє ТСН.

Влітку 2021 року військовослужбовець скоїв самогубство, а перед цим він натякнув своєму батькову на проблеми в армії. 20-річний Анатолій Зозуля служив у частині 3011. До ротації йому залишалося усього декілька днів.

Батько загиблого розповів ТСН, що його син пішов на строкову службу у жовтні 2020 року, а через декілька місяців він пішов на контракт. Спочатку хлопець служив у військовій частині в Кривому Розі, а потім його перевели до населеного пункту Благодатне Волноваського району на Донеччині. Там йому доручили охороняти контрольно-наглядовий пункт Батальйонної тактичної групи.

Про смерть сина батько й матір дізналися 31 липня. Солдат був у наряді, а потім він загинув. Батькам повідомили, що хлопець скоїв самогубство, а саме стріляв собі у голову.

"Він отримав наскрізне вогнепальне кульове поранення голови. Так написано у висновку. Це навіть страшно читати. Постріл здійснив із автомата АК-47. Випустив чергу із трьох набоїв", — розповів ТСН.ua батько загиблого солдата.

Чоловік не вірить, що у його сина були мотиви для самогубства. Парубок не мав шкідливих звичок, займався спортом. Окрім цього, у нього не було дівчини, що виключає вірогідність того, що солдат міг себе вбити через романтичні відносини. В армії хлопця любили, він не мав нарікань.

За словами батька, солдат був мрією будь-якого командира. Він та його дружина не можуть зрозуміти, нащо парубок пішов на самогубство.

"Він збирався вирушити у відпустку — до ротації залишалося кілька днів. Нам ще не повернули його мобільний телефон. Кажуть, що віддадуть, коли закінчиться слідство, а слідчий звільнився", - підкреслив батько.

Читайте такожСкалічили сотні життів: командирів військової частини у Дніпрі викрили у жахливих злочинахЧоловік наголосив, що його син загинув майже одразу після того, як він поговорив з ним телефоном. Під час розмови парубок обмовився, що у військовій частині відбувається щось дивне, проте нічого конкретного не сказав.

"Я йому сказав, що якщо захоче розповісти, зможе це зробити вдома, а якщо не захоче, то й не треба. Після цього 29 та 30 числа на зв'язок він уже не виходив. Мої повідомлення у месенджері читав, але не відповідав на них. А 31 липня мені зателефонували і сказали, що він застрелився", - додав чоловік.

Батько солдата жаліється, що товариші його сина зі служби не хочуть із ним спілкуватися. Окрім цього, на похованні солдата військові поводилися доволі дивно. На похорон хлопця з військової частини надіслали автобус з солдатами та командиром. Усі вони чомусь були не в формі, а у "громадянці".

Родина солдата, який нібито випустив собі у голову автоматну чергу, звернулася до адвоката Сергія Дороша, який намагається з'ясувати усі обставини смерті парубка.

"В офіційних документах скрізь написано, що він скоїв самогубство. Але сенсу позбавляти себе життя в нього не було. Батько купив йому квартиру, мав забезпечене світле майбутнє. Службова, медична та психологічні характеристики були позитивні. Слідчий, який вів цю справу, звільнився. Він подав документи, щоби провести посмертну психіатричну експертизу. Але її все ще не провели і коли вона відбудеться — невідомо", — розповів ТСН адвокат родини.

Читайте такожТортури, цькування та приниження: екс-військова про службу у частині стрілка РябчукаТільки зараз у цій заплутаній справі призначили нову слідчу, проте вона ще не вивчила матеріали щодо цього інциденту. Адвокат каже, що він не планує просто так відмовлятися від цієї історії, він буде й далі шукати правду.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що нацгвардієць Рябчук, який влаштував криваву бійню у Дніпрі, в деталях розповів, як розстріляв товаришів зі служби.

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