Крім того, підозрюваний ставив мітки на електронних картах і повідомляв загарбникам про влучання ракети.

​У Донецькій області прокуратура викрила жителя Бахмута на вчиненні державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у своєму Telegram-каналі.

"За даними слідства, у травні 2022 року громадянин в умовах воєнного стану добровільно погодився допомагати окупантам. Чоловік через інтернет передавав представнику силового відомства РФ інформацію щодо розташування та переміщення особового складу і техніки Збройних сил України, а також знімав місця дислокації особового складу Національної гвардії України на території м. Бахмута Донецької області.

Крім того, підозрюваний ставив мітки на електронних картах і повідомляв загарбникам про влучання ракети в будівлю цивільної інфраструктури міста", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. У порядку ст. 615 КПК України стосовно чоловіка застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Як повідомляв УНІАН, раніше правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо посадовця однією з київських лікарень, який зрадив Україну за "посаду" в міністерстві.

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