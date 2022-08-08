Затримані захоплювалися РФ та чекали на захоплення українських територій.

На Донеччині продовжують шукати фанатів "руського мира", які допомагають ворогу й кличуть в Україну смерть та розруху. За добу у Бахмуті затримали шістьох таких "перевертнів".

Про це з посиланням на першого заступника начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького повідомляється у Telegram-каналі Патрульної поліції України.

Він розповів, що за один день у Бахмуті затримали шістьох "підсвинків", які чекали на "руський мир".

"Розруха і смерть — те, що несуть росіяни. Однак, деяким недостатньо горя, що несе у собі руський мір. Ці потвори захоплюються та чекають на нього: переписки зі свинособаками, сум за совком, отримання рублів за наводку, неприхована ненависть до України й українського… Так, такі люди нам теж зустрічаються на нашій, українській землі", - повідомив Білошицький.

Він також зазначив, що "перевертні", які допомагають РФ, при цьому не гребують гуманітарною допомогою та користуються українським паспортом. Білошицький зазначив, що зрадникам не вдасться сховатися, адже поліція й надалі буде затримувати таких "перевертнів".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Миколаєві затримали агентів ФСБ, які наводили ракети на заводи.

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