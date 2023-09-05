У зіткненні на дорозі А61 загинули 35-річна Дарія Бартєнєва, її 6-річний син Ігор та 15-річна падчерка Анастасія.

У Великій Британії у ДТП загинули українка та двоє дітей. Родина проживала в Північному Йоркширі.

Як пише The Independent, аварія сталася в неділю, 3 вересня, на дорозі А61. Там зіткнулися два автомобілі та двоповерховий автобус. Загинули 35-річна Дарія Бартєнєва, її 6-річний син Ігор та 15-річна падчерка Анастасія.

Поліція повідомляє, що Дарія Бартєнєва та двоє дітей їхали разом у сріблястому Vauxhall Meriva, який близько 14:20 потрапив у аварію з автобусом і синьою Toyota Aygo. Аварія сталася між Саут-Стейнлі та Ріплі, поблизу Ріпона.

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"На жаль, усі троє пасажирів Vauxhall Meriva загинули в результаті зіткнення", – додали правоохоронці.

Крім цього, постраждав водій автобуса – його доставили до лікарні з травмами ноги. Двоє людей, які перебували в Toyota, не постраждали.

ДТП з українцями за кордоном

29 серпня у Румунії автобус з українцями потрапив в аварію. Він врізався в обмежувач висоти, внаслідок чого частину даху просто знесло. На момент ДТП в автобусі було біля 40 пасажирів. Румунські ЗМІ писали про 15 постраждалих.

Трьома днями раніше в Італії розбився автобус з українцями. Він врізався у польську фуру. Четверо людей опинилися у важкому стані. Повідомлялося про ще десятьох травмованих, життю яких загрози не було.

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