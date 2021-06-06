Увечері в суботу, 5 червня в Металургійному районі на вулиці Героїв АТО у Кривому Розі з балкона багатоповерхівки впала жінка.
За інформацією "Першого міського", 37-річну постраждалу з третього поверху викинув її ж 50-річний співмешканець. Чоловік був п'яний.
Повідомляється, що через падіння жінка розбила голову, але була при тямі. Очевидці викликали на місце події "швидку". Постраждалу госпіталізували в міську лікарню №2.
Сусіди пари розповіли, що до інциденту бачили чоловіка п'яним біля під'їзду. Він повертався додому і намагався докричатися до жінки, проте вдома нікого не виявилося. Повернулася співмешканка нібито з ознаками алкогольного сп'яніння, а коли піднялася в житло, сусіди чули сварку з бійкою, яка не припинялася близько години.
Прибула на місце інциденту слідчо-оперативна група затримала можливого винуватця події.
Журналісти з'ясували, що це могло бути не перше насильство в цій родині: у квітні чоловік підстрелив свою співмешканку під час застілля.
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