У центрі Миколаєва в орендованій квартирі вбили жінку.
Про це вранці в понеділок повідомила прес-служба поліції області, оприлюднивши фото з місця події.
"14 березня на 102 зателефонувала власниця квартири по пр. Центральному та повідомила, що місцева мешканка, яка знімала у неї помешкання, не відповідає на дзвінки, а сусідка бачить із вікна, що вона лежить на підлозі непритомна", - йдеться у повідомленні.
На місці правоохоронці встановили, що 37-річна жінка мертва. Експерт виявив на її тілі вогнепальне поранення в голову. За фактом розпочато кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину.
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