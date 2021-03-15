Осіб, причетних до злочину, наразі встановлюють.

У центрі Миколаєва в орендованій квартирі вбили жінку.

Про це вранці в понеділок повідомила прес-служба поліції області, оприлюднивши фото з місця події.

"14 березня на 102 зателефонувала власниця квартири по пр. Центральному та повідомила, що місцева мешканка, яка знімала у неї помешкання, не відповідає на дзвінки, а сусідка бачить із вікна, що вона лежить на підлозі непритомна", - йдеться у повідомленні.

На місці правоохоронці встановили, що 37-річна жінка мертва. Експерт виявив на її тілі вогнепальне поранення в голову. За фактом розпочато кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован