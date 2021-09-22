Нападників Козлова досі розшукують.

Черкаський підприємець Михайло Козлов, якого сьогодні розстріляли у міській кав’ярні, був пов’язаний з криміналом.

Про це пише місцеве видання Про все.

За даними ЗМІ, стрілянина сталась у кав’ярні "Львівська майстерня шоколаду", у приміщенні в той час перебували діти.

Козлов є очільником ГО "Організованого захисту громадян", яку створили у 2015 році нібито на захист від поліції. Проте тоді у місцевих журналістів виникли питання щодо мети діяльності групи Козлова. Також Козлов мав охоронну фірму.

Читайте такожЗ'явилися фото з місця замаху на ШефіраЗа інформацією видання, Козлова неодноразово судили за тяжкі злочини, в тому числі за вимагання.

У кав’ярні, де Козлова знайшли пораненим, бізнесмен любив проводити зустрічі зі своїми партнерами. Саме у цьому закладі, у серпні 2020 року, чоловіка затримали співробітники СБУ у справі про причетність до тероризму.

Соратників Козлова вважають причетними до стрілянини у Черкасах й у Києві на Хрещатику. У Черкасах тоді затримали чотирьох учасників інциденту, яким згодом пом’якшили запобіжні заходи.

Поінформовані джерела видання підтверджували, що розбірки влаштували представники ворогуючих угрупувань, зокрема "люди Козлова". Номінального керівника іншого "табору" напередодні депортували з України.

Стрілянина у Черкасах: що відомо

У середу, 22 вересня, у Черкасах сталася стрілянина в одному з громадських харчевень, унаслідок якої смертельно поранили одного з чоловіків.

Зловмисники втекли з місця події на легковику, транспорт знайшли спаленим на виїзді з міста.

Правоохоронці оголосили план з перехоплення зловмисників. За словами свідків, нападників було щонайменше троє. Усі були одягнені в одяг темного кольору та з написами: "СБУ".

Автор: Яна Ставська