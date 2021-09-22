Злочин могли вчинити особи, одягнуті у чорну форму з написом "СБУ".

У Черкасах невідомі з невстановленої зброї смертельно поранили чоловіка. За даними ЗМІ, вбитим був місцевий підприємець Михайло Козлов.

Про це повідомляє прес-служба поліції та підсанкційне видання Страна у Telegram.

"Сьогодні до Черкаського районного управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Байди Вишневецького. Невідомий чоловік здійснив постріли з невстановленої автоматичної зброї та поранив іншого чоловіка", – інформують поліцейські.

Після цього зловмисник зник з місця події на автомобілі Skoda у невідомому напрямку. Щоби затримати правопорушника, на території міста Черкаси та області введено в дію оперативний план "Сирена".

Для пошуків нападників залучили вертоліт.

Самого пораненого чоловіка було доставлено до Третьої міської лікарні, де від отриманих травм він помер.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Слідство триває.

Фото УНІАН

Страна з посилання на власні джерела уточнює, що убитим чоловіком у Черкасах виявився громадянин Козлов Михайло Володимирович 1977 року народження, лідер ОПГ "Козлова".

Злочин могли вчинити особи, одягнуті у чорну форму з написом "СБУ". Імовірний легковик, на якому зловмисники втекли з місця події, знайшли палаючим у напрямку Канева. У салоні виявили мисливську зброю "Сайга".

Свідок убивства розповів у коментарі місцевому виданню Про все, що бачив на місці події трьох людей у масках і почув звук автоматної черги.

"Я був на балконі. Побачив, як у дворі став чоловік і вистрелив у повітря. І відразу ж я почув автоматну чергу зліва (ред. - кав'ярня, в якій була перестрілка, розташована зліва від його будинку). Через секунд кілька побачив, як біжать троє. В балаклавах, форма як в СБУ, тільки без нашивок. У двох точно були автомати, ще в одного - не встиг побачити. І десь у дворах і зникли. Це по часу зайняло хвилини півтори", - розповів очевидець.

Михайло Козлов – підприємець. За офіційними даними, він є співзасновником охоронної фірми "Сталь".

Також Козлов співзасновник ГО "Організований захист громадян". Ця організація відома тим, що свого часу провела, як пишуть місцеві ЗМІ, пікет прокуратури, також її учасники брали участь у "розбірках" за базу вчителів.

Минулого року цю організацію перевіряли щодо її зв’язків з тероризмом.

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Автор: Яна Ставська