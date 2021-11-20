Дитину від матері забрали до лікарні.

У Черкасах патрульні вчасно прибули на виклик занепокоєної місцевої мешканки, яка поскаржилася на ставлення своєї доньки до новонародженої дитини, і врятували малюку життя.

Про це у Facebook повідомив начальник місцевого відділення патрульної поліції Олександр Кокоба.

Молода матір постійно зловживає спиртним і неодноразово погрожувала заподіяти кривду дитині, якій ще не виповнилось й місяця.

Патрульних викликала матір жінки.

"По прибуттю на виклик в квартирі патрульні виявили жінку, яка з ознаками алкогольного сп’яніння спала на дитині. Новонароджений хлопчик перебував в безпорадному стані з бурим кольором обличчя, скоріш за все йому не вистачало кисню", – пише Кокоба.

Одна з патрульних, яка теж виховує дитину, оперативно зреагувала: надала необхідну допомогу, нагодувала хлопчика, а також помила його та переодягнула в чисте.

На місце події викликали службу у справах дітей, ювенальну превенцію і медиків.

Дитину від матері забрали до лікарні.

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Автор: Віолетта Орлова