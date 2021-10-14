Мати дитини розповіла: поки займалася справами, син зник.

В Одеській області поліцейський за дві години розшукали в лісі зниклого дворічного хлопчика.

Як повідомляється на сайті Національної поліції, для пошуків дитини був задіяний особовий склад територіальних підрозділів поліції та рятувальників, приєдналися до них і місцеві жителі та мисливці.

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"Малюка знайшли на відстані близько кілометра від будинку в лісі. Він був трохи наляканий, але, на щастя, не постраждав і не отримав переохолодження. Пошукова операція тривала протягом двох годин", - йдеться в повідомленні.

За даними Нацполіції, повідомлення про зникнення дворічного Валерчика надійшло до правоохоронних органів близько шістнадцятої години. Мати дитини пояснила: поки займалася справами, син зник.

Пошукова операція тривала протягом двох годин. Були оглянуті господарські будівлі на території домоволодіння, оскільки будинок розташований впритул до лісового масиву, прочісували і його, намагаючись розшукати хлопчика до настання темряви.

Вбивство 10-річної дівчинки на Закарпатті: подробиці

Про смерть 10-річної дівчинки у селі Паладь-Комарівці Ужгородського району Закарпатської області стало відомо 3 жовтня.

У поліцію звернувся 34-річний житель села і повідомив, що напередодні ввечері, перебуваючи в нетверезому стані, побив свою прийомну дочку. А вранці знайшов дитину на ліжку без ознак життя.

Після проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що на момент скоєння злочину в будинку перебувала мати загиблої дівчинки. Жінка не вчинила ніяких дій і свідомо залишила дитину, яка перебувала в небезпечному для життя стані, без допомоги.

Поліція відкрила кримінальні провадження за п.2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини) та за ч. 3 ст. 135 КК (залишення в небезпеці, що спричинило смерть особи).

Автор: Тетяна Герасименко